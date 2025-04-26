المالية: حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الانضمام للمنظومة دون محاسبة عما سبق

أكد محمد الجارحي، مساعد مستشار وزير المالية للسياسات والتطويرالضريبي، أن الدولة أطلقت حزمة مهمة من التسهيلات الضريبية، التي تم إصدارها في الثالث من فبراير الماضي، معتبرا إياها إحدى أهم مراحل تطوير المنظومة الضريبية.

وأوضح «الجارحي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء اليوم، أن الحزمة تتيح لأي ممول فرصة الانضمام للمنظومة الضريبية دون التعرض للمسألة عن الفترات السابقة لانضمامه، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للممولين لتسوية أوضاعهم بشكل آمن ومرن.

وأضاف أن وزارة المالية وضعت نظام دعم ومتابعة قوي لضمان التنفيذ الفعلي لهذه التسهيلات على أرض الواقع، إذ جرى عقد دورات تدريبية مكثفة للموظفين المختصين بهدف تطبيق الحزمة بفعالية، والتعامل مع أي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ، كما يشمل النظام تقديم الدعم الفني اللازم والرد على كل استفسارات الممولين، مشيرا إلى أن الحزمة تستهدف أيضا تغيير الصورة الذهنية لدى الممولين عن التعامل مع الإدارة الضريبية، من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتقديم خدمات متميزة تقوم على الشفافية والدعم المستمر.