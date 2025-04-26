جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب عملات أثرية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية وشرائط الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

تفاصيل الرحلة

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على رحلة طيران بيجاسوس، اشتبه مايكل نبيل رئيس الوردية في الراكب «ح. ح. ع» مصري الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وجرى تمرير امتعته على جهاز الفحص بأشعة X-ray، فتلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة داخل إحدى الحقائب، وبسؤال الراكب عما إذا كان يود الافصاح عن أي شيء للجمارك أو يحمل أي أشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى، أجاب بأن بحوزته عملات أثرية.

تفتيش حقائب الركاب

بالعرض على مدير ادارة الجمرك شكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 16 قطعة عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام والألوان داخل حقيبته، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 24 شريط بداخل كل منها 14 حبه دواء بشري Cytotec 200mcg داخل جيوب الجاكيت الذي يرتديه.

وبعرض العملات على الوحدة الأثرية بالمطار، أفادت بأن 11 عملة منها ترجع إلى الأسرة العلوية (السلطان حسين كامل - الملك فؤاد الاول - الملك فاروق الاول) وتخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 الخاص بحظر تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير مشروعة، وأن 5 عملات حديثة الصنع وغير أثرية.

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وتقدم الراكب بطلب تصالح وسدد التعويض المستحق بصورة مبدئية، لحين العرض على اللجنة العليا للتصالحات، وتنازل الراكب عن العملات الأثرية لصالح وزارة السياحة والآثار، وجرى إيداع حرز محضر الضبط بمخزن الوديعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.