ما موقف المتقدمين بطلبات تصالح في مخالفات البناء ولم تصدر لهم شهادة؟

بدأت اليوم المراكز التكنولوجية استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء بعد تطبيق القانون الجديد، وهناك حالات تم فحصها في اللجان السابقة وتم الموافقة على التصالح بشأنها ولكن لم يصدر لها نموذج 10، فما موقفها.

حالات يمكن لأصحابها إصدار شهادة بيانات التصالح

وأضحت محافظة مطرح حالات معينة من التصالح في مخالفات البناء يمكن لأصحابها إصدار شهادة بيانات التصالح تمهيدا للسير في إجراءات التصالح بعد إنهاء الشهادة، وهي كالتالي:

- المفات التي تم فحصها من اللجان السابقة، وتمت الموافقة على التصالح وقام المواطن بدفع مبلغ التصالح ولم يصدر له نموذج 10، حيث يتم إحالة تلك الملفات إلى اللجنة الفنية المشكلة بقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2022 للبت فيها وإصدار نموذج «8» بالموافقة على التصالح.

فحص ملفات اللجان السابقة

- الملفات التي تم فحصها من اللجان السابقة وتمت الموافقة على التصالح ومتوقفة على قيام المواطن بدفع مبلغ التصالح بالتقسيط، ولم يصدر له نموذج رقم 8 يدفع مبلغ التصالح كاملا.

وسوف يتم إحالة تلك الملفات إلى اللجنة الفنية المشكلة بقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 للبت فيها، وإصدار نموذج رقم 7 في فرز كافة ملقات التصالح المستوفية لكل المستندات، ولم يتم فحصها من قبل لجان التصالح السابقة، ويتم إرسال رسالة جميع أصحاب تلك الملفات بالتقدم إلى المراكز التكنولوجية من يوم الثلاثاء الموافق 7-5-2024 للتقديم على طلب شهادة بيانات التصالح تمهيدا للسير في إجراءات التصالح بعد إنهاء الشهادة.

وأوضحت محافظة مطروح أنه يجرى حصر كل ملفات التصالح القديم والتي لم يتم فحصها «الغير مستوفية المستندات» وتسجيلها على ملف إكسيل وموافاة اللجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح وذلك بعد أقصى يوم الأربعاء 8-5-2024.