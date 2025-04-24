«الخارجية الصينية»: تسونامي رسوم الجمارك الأمريكية تعطل «التجارة العالمية»

«الخارجية الصينية»: تسونامي رسوم الجمارك الأمريكية تعطل «التجارة العالمية»

«الخارجية الصينية»: تسونامي رسوم الجمارك الأمريكية تعطل «التجارة العالمية»

كتب: شريف سليمان

قالت وزارة الخارجية الصينية، إنّ تسونامي الرسوم الجمركية الأمريكية تعطل قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بشعوب دول العالم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

فرض جمارك إضافية

في وقت سابق من الشهر، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، وهو ما اعتبرته الصين انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.

رداً على ذلك، تقدمت الصين بشكوى رسمية إلى المنظمة، مُطالبةً الولايات المتحدة بسحب هذه الرسوم والعودة إلى الحوار متعدد الأطراف القائم على الاحترام المتبادل. ​

التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

من جهة أخرى، أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، لكنه أكد أن المفاوضات الرسمية لم تبدأ بعد.

في المقابل، أكدت الصين أن أي حوار جاد يتطلب رفع الرسوم الجمركية والابتعاد عن التهديدات. ​

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