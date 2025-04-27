في وقت سابق، قال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئاسة حركة حماس، أمس السبت، إن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة لكنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها، وذلك في الوقت الذي يلتقي فيه قادة الحركة بالوسطاء في القاهرة لإجراء محادثات تهدف للتوصل لوقف لإطلاق النار.

وذكرت مصادر مقربة من المحادثات لوكالة «رويترز»، أن حماس تأمل في حشد دعم الوسطاء للعرض الذي طرحته، مضيفة أن الحركة قد توافق على هدنة تتراوح بين خمس وسبع سنوات مقابل إنهاء الحرب والسماح بإعادة إعمار غزة وتحرير معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأضاف «النونو»، في أول إشارة واضحة على انفتاح الحركة على هدنة طويلة الأمد: «فكرة الهدنة أو مدتها غير مرفوضة بالنسبة لنا، وجاهزون لبحثها في إطار المفاوضات ونحن منفتحون على أي مقترحات جادة لإنهاء الحرب»، مستبعدًا موافقة الحركة على مطلب إسرائيلي أساسي يتمثل في إلقاء حماس سلاحها، وتريد إسرائيل أن تكون غزة منطقة منزوعة السلاح.

وأوضح أن سلاح حماس غير قابل للتفاوض وأنه سيظل في أيديهم ما بقي «الاحتلال»، وألمحت حركة حماس سابقًا إلى أنها ربما توافق على هدنة طويلة الأمد مقابل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.