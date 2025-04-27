من التمثيل إلى الإرشاد السياحي.. محمود خميس عاشق الحضارة المصرية القديمة

لم يكن الطريق ممهدًا أمام محمد خميس، الذي تنقل بين أكثر من مجال بحثًا عن نفسه، قبل أن يجد ضالته في حب الحكاية المصرية القديمة.

ومن دراسة طب الأسنان إلى خشبة المسرح، ثم شاشة السينما والتلفزيون، وصولًا إلى تقديم محتوى متخصص عن تاريخ وآثار مصر القديمة، استطاع خميس أن يحجز لنفسه مكانًا بارزًا بين صناع المحتوى الأكثر تأثيرًا في مجال التراث والثقافة المصرية.

محمود خميس يسيطر على اهتمام رواد السوشيال ميديا

على مدار الأيام الماضية، سيطر محمد خميس على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما ظهر جليا في محركات البحث، عقب النجاح اللافت الذي حققته مقاطع الفيديو التي يقدمها حول الحضارة المصرية القديمة، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا وإشادة من رواد السوشيال ميديا، وهو النجاح الذي لفت أنظار شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي أعلنت عبر قطاع الإنتاج الوثائقي عن مشروع لإنتاج سلسلة وثائقية يقدمها خميس، من المقرر عرضها على قناة «الوثائقية».

محمد خميس يسير نحو شغفه

ينحدر محمد خميس من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتخرج في كلية طب الأسنان عام 2000. غير أن شغفه بالفنون دفعه سريعًا إلى الانخراط في النشاط المسرحي، فشارك في فرق مسرحية عدة من بينها فرقة الفنون بكلية طب الأسنان، ومركز الإسكندرية للإبداع، إلى جانب فرقة الإسكندرية المستقلة للفنون المسرحية.

وفي التمثيل، قدم خميس أدوارًا في مجموعة من أبرز الأفلام المصرية مثل ألف مبروك وعسل أسود، بينما ظهر دراميًا في مسلسل حق عرب وتفاحة أدم وغيرهم، ورغم مسيرته الفنية، ظل شغفه بالحضارة المصرية القديمة يتنامى في داخله، ودفعه هذا الشغف إلى دراسة الإرشاد السياحي بشكل أكاديمي، إيمانًا منه بأن المعرفة العلمية ضرورية لدعم الحلم.

بالفعل استطاع خميس أن يحصل على دبلومة في الإرشاد السياحي من جامعة الفيوم، وصرّح بأن هذه الدراسة ساعدته على ترتيب معارفه ومنحته الثقة عند تقديم المعلومات إلى الجمهور، وذلك بحسب تصريحاته في آخر لقاء تلفزيوني.