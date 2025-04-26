بعد فيديوهات الحضارة المصرية..محمد خميس يكشف سبب دراسته للإرشاد السياحي

حل الفنان محمد خميس، ضيفا في برنامج «معكم منى الشاذلي»، والمذاع عبر شاشة قناة ON، وذلك عقب نجاح فيديوهاته التي يقدمها عن الحضارة المصرية خلال الآونة الأخيرة والتي لاقت نجاحا وتفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح محمد خميس، أنه اتجه لتقديم تلك الفيديوهات على السوشيال ميديا بسبب شغفه بالحضارة المصرية القديمة وحبه للآثار، الأمر الذي دفعه جديا لاتخاذ تلك الخطوة عندما استمع إلى جملة أثرت فيه نفسيا لأنها قيلت بطريقة محبطة، وهي «يا ريت نشوف مصر دي من فوق»، فشعر وقتها أنه يمكن أن يقدم للناس معلومات عن أماكن في مصر بطريقة الحكايات.

دراسة الطب والسياحة

ولفت خلال لقاءه في برنامج معكم، إلى أنه درس في كلية طب الأسنان وتخرج عام 2000 موضحا أن حبه للآثار دفعه لدراسة الإرشاد السياحي، إذ أن حبه للآثار والحضارة المصرية بدأ من القراءة وبحثه عن الموضوعات التي تنال على شغفه، وأشار إلى أنه يؤمن دائمًا بأهمية تعزيز الشغف بالدراسة الأكاديمية، مشيرًا إلى أن مجرد امتلاك الشغف لا يكفي وحده، لذلك قرر دراسة الإرشاد لتعزيز أهمية الفيديوهات التي يقدمها عن السياحة.



الشغف بدراسة الآثار

وأضاف: «الدراسة الأكاديمية بتنسق دماغي، بترتب أفكاري، وبتنور لي على مناطق ما كنتش واخد بالي منها.. حتى لما أتكلم عن المعلومة أبقى عارف جاي منين ورايح فين، ومن غير شك أو تردد».

وأعرب «خميس» عن سعادته بحصوله على دبلومة الإرشاد من جامعة الفيوم، موجهًا الشكر لجميع الأساتذة الذين وصفهم بـ«شديدي الأهمية»، مؤكدًا أن الدراسة ساعدته في تطوير العديد من الجوانب الفكرية لديه وجعلتها أكثر اتساقًا وترابطًا.كما أكّد على أنه قرر منذ 4 سنوات إطلاق مبادرة لحكاية حكايات عن أبرز الآثار التي يزورها، وبدأ يعلن عنها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لينضم إليه عدد من المتابعين فيما بعد.