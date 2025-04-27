معلومات عن نور إمام ابنة شقيق الزعيم عادل إمام.. والدتها فنانة معتزلة

في أجواء احتفالية مميزة، شهد المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، مراسم زفاف كريمته «نور» على عريسها «محمود»، وسط حضور لافت وكوكبة من ألمع نجوم الفن والغناء في مصر، وقد غصت قاعة الاحتفالات بالعديد من الشخصيات البارزة التي حرصت على مشاركة العروسين فرحتهما وتقديم التهاني للعائلتين.

وتألق حفل الزفاف بحضور نخبة من الفنانين الذين أضفوا بوجودهم رونقًا خاصًا على الأجواء، وكان من بين الحاضرين نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، والنجم باسم سمرة، والإعلامية إسعاد يونس، ويسرا، ولبلبة، والفنان محمود عبدالمغني، وخالد زكي، وأحمد آدم، وهاني رمزي، والمطرب الشاب عمر كمال، بالإضافة إلى حشد آخر من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة آل إمام فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

معلومات عن نور عصام إمام

ونور إمام، هي ابنة الفنانة المعتزلة نهلة رأفت زوجة المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، الذي تعاون مع «الزعيم» في أفلام عدة، من بينها «الإرهاب والكباب» و«السفارة في العمارة» و«التجربة الدنماركية».

نور عصام إمام، هي شابة طموحة في منتصف العقد الثالث من عمرها، وقد شقت طريقها بنجاح في عالم تصميم الأزياء والملابس الجاهزة، وتُعد نور صاحبة علامة تجارية مستقلة في هذا المجال منذ عام 2018، مما يعكس شغفها وريادتها في هذا القطاع، ولديها شقيقة أخرى تُدعى «فرح».

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة، عبّرت «نور» عن عمق العلاقة التي تربطها بعمها الفنان القدير عادل إمام، واصفة إياه بأنه «حاجة كبيرة قوي، حبيبي وعمي وقدوتي وأبويا الثاني، كبير العيلة»، مشيرة إلى دعمه وتشجيعه الدائم لها، لافتة إلى أنَّ قوة العلاقة التي تجمعهما تجعل بعض المتابعين يعتقدون عند نشر صور لهما معًا أنها ابنته أو إحدى معجباته.

التمثيل ليس من ضمن خطط نور إمام المستقبلية

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة للمنتج عصام إمام، نفى بشكل قاطع الشائعات التي انتشرت حول دخول ابنته نور عالم التمثيل، مؤكّدًا أنَّ هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، موضحًا أنّ موافقته على دخولها مجال تصميم الأزياء جاءت انطلاقًا من شغفها وحبها الكبير لهذا المجال، وأنّ التمثيل ليس ضمن خططها المستقبلية، على عكس بعض أفراد العائلة الآخرين.

وظهر الفنان محمد عادل إمام لأول مرة في زفاف ابنة عمة المنتج عصام إمام صحبة بناته وزوجته، وذلك في حفل أقيم بإحدى الفيلات بالطريق الصحراوي، وظهر محمد إمام إمام طول حفل الزفاف وهو يحمل ابنته الصغرى علي كتفه، مما لفت الأنظار إليه.