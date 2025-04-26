محمد عادل إمام صحبة زوجته وطفلته في حفل زفاف ابنة عمه.. صور

كتب:ياسمين محمود

ظهر الفنان محمد عادل إمام لأول مرة في زفاف ابنة عمة المنتج عصام إمام صحبة بناته وزوجته، وذلك في حفل أقيم بإحدى الفيلات بالطريق الصحراوي بحضور نجوم الفن.

وظهر محمد عادل إمام طول حفل الزفاف وهو يحمل ابنته الصغرى علي كتفه، ولفت الأنظار إليه.

نجوم الفن في حفل زفاف ابنة شقيق عادل إمام

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف ابنة المنتج عصام إمام، ومنهم يسرا ولبلبة وإسعاد يونس ومحمد عادل إمام وأشرف زكي وأحمد آدم وأسامة منير، باسم سمرا وغيرهم.