وزير خارجية إيطاليا: نبذل ما بوسعنا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

وزير خارجية إيطاليا: نبذل ما بوسعنا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

وزير خارجية إيطاليا: نبذل ما بوسعنا لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

قال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن بلاده مستعدة لبذل ما في وسعها لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا دعم بلاده إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها.

وأضاف تاياني، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن إيطاليا تقف بجانب مصر في جهودها لدعم الاستقرار في القارة الإفريقية، باعتبارها دولة مهمة وأساسية في تحقيق الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، على أن مصر شريك كبير لإيطاليا في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى اهتمام إيطاليا بتعزيز استثمارات الشركات الإيطالية في مصر.

وأكد أن بلاده ستستمر في العمل على مكافحة الإرهاب في أنحاء العالم، وستعمل مع ليبيا للوصول لحل سياسي وصولًا إلى إجراء انتخابات، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بحرية الملاحة في البحر الأحمر.

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