سفير مصر الأسبق: إسرائيل تحاول جعل قطاع غزة غير صالح للحياة

سفير مصر الأسبق: إسرائيل تحاول جعل قطاع غزة غير صالح للحياة

سفير مصر الأسبق: إسرائيل تحاول جعل قطاع غزة غير صالح للحياة

قال عاطف سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إن المشهد الحالي في قطاع غزة مأساوي، إذ يعاني القطاع من ظروف قهرية غير مسبوقة في ضوء تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والصحية، وفي ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر بهدف جعل غزة مكانا غير صالح للحياة وتهجير سكانها.

وأضاف عاطف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المفاوضات يعتريها صعوبات جمة في إطار الأسلوب الإسرائيلي في التفاوض، الذي يتدرج من عادي إلى صعب إلى مستحيل، سواء في تغيير آلية التفاوض ونمط الطلبات أو آلية توزيع المساعدات.

إسرائيل تسعى إلى إضعاف قوات حماس التفاوضية وفرض الأمر الواقع

وأشار إلى أن إسرائيل تعتمد بشكل أساسي على الخطوات العسكرية والتغيير على أرض الواقع، وإضعاف قوات حماس التفاوضية وفرض الأمر الواقع وتسويق الكذب كوسيلة سواء الكذب في أعداد الجرحى والقتلى أو النفق الوهمي الذي تحدث عنه وزير الدفاع السابق يوآف جالانت أو إدخال المساعدات، لافتًا إلى أن هناك مشهدا خطيرا وهو تقديم تذاكر للهجرة داخل غزة، وهناك وكلاء ومؤسسات دولية تابعة لدول أوروبية وخبراء يستقطبون أهل غزة في مشروعات علمية.

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