خبير سياسات دولية: تعيين نائب لرئيس فلسطين دفعة قوية لتوحيد الدولة

خبير سياسات دولية: تعيين نائب لرئيس فلسطين دفعة قوية لتوحيد الدولة

خبير سياسات دولية: تعيين نائب لرئيس فلسطين دفعة قوية لتوحيد الدولة

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية إن قرار تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبًا لرئيس دولة فلسطين، يؤكد أن المجتمع الفلسطيني قرر أن يدفع إلى الأمام في إعطاء توحيدًا لمستقبل البيت الفلسطيني.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن الدول الأوروبية كانت تطالب بهذه الإصلاحات الضرورية حتى يكون هناك نظرة إلى المستقبل، ومصر رحبت بالقرار باعتبار أنه في اتجاه الطريق الصحيح لوضع مستقبل لفلسطين.

وتابع: «ما حدث في غزة ومناطق من السلطة الفلسطينية يجب أن تكون سلطة واحدة، رأس للدولة واحد وليس هناك انقسامات، ما يشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على ما تفعله لانقسام البيت الفلسطيني».

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