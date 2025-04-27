«الخارجية» تنعى مساعد الوزير السابق: كرّس حياته في خدمة الوطن

«الخارجية» تنعى مساعد الوزير السابق: كرّس حياته في خدمة الوطن

«الخارجية» تنعى مساعد الوزير السابق: كرّس حياته في خدمة الوطن

نعت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

نموذج مشرف للدبلوماسي المصري

وأضاف بيان وزارة الخارجية، أنّ السفير الراحل كان نموذجًا مشرفًا للدبلوماسي المخلص طوال فترة عمله بوزارة الخارجية، كرس حياته في خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه في الداخل والخارج، وتمتع بمسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجازات في مختلف مواقع العمل الدبلوماسي.

وأوضح البيان أنّ الراحل ترك بصمة واضحة في مجالات متعددة، وأبرزها الدبلوماسية التنموية والاقتصادية والشؤون متعددة الأطراف، كما ترك إسهاما علميا بارزا عبر سنوات في العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية داخل مصر وخارجها.

وتقدّم الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج وجميع أعضاء الوزارة، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا