«الخارجية» تنعى مساعد الوزير السابق: كرّس حياته في خدمة الوطن

نعت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

نموذج مشرف للدبلوماسي المصري

وأضاف بيان وزارة الخارجية، أنّ السفير الراحل كان نموذجًا مشرفًا للدبلوماسي المخلص طوال فترة عمله بوزارة الخارجية، كرس حياته في خدمة الوطن والدفاع عن مصالحه في الداخل والخارج، وتمتع بمسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجازات في مختلف مواقع العمل الدبلوماسي.

وأوضح البيان أنّ الراحل ترك بصمة واضحة في مجالات متعددة، وأبرزها الدبلوماسية التنموية والاقتصادية والشؤون متعددة الأطراف، كما ترك إسهاما علميا بارزا عبر سنوات في العديد من الجامعات والمؤسسات البحثية داخل مصر وخارجها.

وتقدّم الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج وجميع أعضاء الوزارة، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.