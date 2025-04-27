خبير: مصر لديها علاقات قوية بالهند خبير سياسي: تقدير دولي لدور مصر في الوساطة بين باكستان والهند «فيديو»

منتصر سليمان

قال الدكتور طارق السنوطي، الخبير فى الشؤون الأسيوية، إن الاتصال الذي جرى بين وزير الخارجية مع نظيره الهندي مهم للغاية، لأنه يصب فى خانة الدور المصري الإقليمي والدولي فى تخفيف التوتر بين الهند وباكستان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: «الرئيس عبد الفتاح السيسي تربطه علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الهندي ونظيره الباكستاني، وهناك علاقات وتواصل مستمر».

وتابع: «تقدير دولي لدور مصر في الوساطة بين باكستان والهند، ومصر عندما تتحدث عن أزمة كشمير، وعن العلاقات بين الهند وباكستان فإنها تنظر الى هذه القضية نظرة متوازنة، ودائمًا تطالب بحل هذا النزاع في إطار القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، ومصر وسيط موثوق به من قبل الهند وباكستان».