القوات الأوكرانية تشن عدة غارات على مواقع للقوات المسلحة الروسية

كتبت: رشا فؤاد

قال غيث مناف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إنّ التطورات الميدانية شير إلى تذبذبات بالساحة القتالية بين الطرف الروسي الذي يؤكد سيطرته على كل أراضي كورسك، والأوكراني الذي يتحدث بأن قواته مازالت تسيطر على عدة بلدات ويقاتلون هناك في محاور كثيرة.

القوات الأوكرانية تقدمت في محور بوكروفسك

وأضاف «مناف»، خلال رسالة على الهواء، أنّ القوات الأوكرانية تقدمت في محور بوكروفسك إلى جانب محاور عدة، ذلك جاء في آخر البيانات الصادرة من قبل هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية صباح اليوم، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية بالفعل شنت فجر هذا اليوم الكثير من الضربات على مواقع عديدة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة كورسك وبريانسك، فضلا عن المقاطعات التي تحتلها القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.

تابع: «هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية تعترف أن هناك سخونة في الجبهات القتالية، لكن مازال الوضع تحت السيطرة الأوكرانية في المواقع العسكرية التي تتمركز بها»، لافتا إلى أنه على الصعيد العسكري الجوي، أطلقت القوات الروسية وابل من المسيرات لكن تصدت القوات الأوكرانية لهذه المحاولة.