القوات الأوكرانية تشن عدة غارات على مواقع للقوات المسلحة الروسية

القوات الأوكرانية تشن عدة غارات على مواقع للقوات المسلحة الروسية

القوات الأوكرانية تشن عدة غارات على مواقع للقوات المسلحة الروسية

كتبت: رشا فؤاد

قال غيث مناف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إنّ التطورات الميدانية شير إلى تذبذبات بالساحة القتالية بين الطرف الروسي الذي يؤكد سيطرته على كل أراضي كورسك، والأوكراني الذي يتحدث بأن قواته مازالت تسيطر على عدة بلدات ويقاتلون هناك في محاور كثيرة.

القوات الأوكرانية تقدمت في محور بوكروفسك

وأضاف «مناف»، خلال رسالة على الهواء، أنّ القوات الأوكرانية تقدمت في محور بوكروفسك إلى جانب محاور عدة، ذلك جاء في آخر البيانات الصادرة من قبل هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية صباح اليوم، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية بالفعل شنت فجر هذا اليوم الكثير من الضربات على مواقع عديدة للقوات المسلحة الروسية في مقاطعة كورسك وبريانسك، فضلا عن المقاطعات التي تحتلها القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.

تابع: «هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية تعترف أن هناك سخونة في الجبهات القتالية، لكن مازال الوضع تحت السيطرة الأوكرانية في المواقع العسكرية التي تتمركز بها»، لافتا إلى أنه على الصعيد العسكري الجوي، أطلقت القوات الروسية وابل من المسيرات لكن تصدت القوات الأوكرانية لهذه المحاولة.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا