روسيا تستعيد مقاطعة كورسك الحدودية من القوات الأوكرانية (فيديو)

روسيا تستعيد مقاطعة كورسك الحدودية من القوات الأوكرانية (فيديو)

روسيا تستعيد مقاطعة كورسك الحدودية من القوات الأوكرانية (فيديو)

كتبت: رشا فؤاد

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إنّ يوم أمس كان عيدا لدى المواطنين الروس الذين كانوا يهنئون أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي لتحرير واستعادة مقاطعة كورسك، حيث أن دخول أوكرانيا إلى مقاطعة كورسك يعتبر أول دخول لقوات أجنبية منذ انتهاء الحرب العالمية إلى الأراضي الروسية.

استعادة روسيا لمقاطعة كورسك

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة على الهواء، أنّ المشهد تحول بالأمس بعد استعادة روسيا هذه المقاطعة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشق العسكري استعادت روسيا كورسك، والآن تفرغت قواتها إلى منطقة الدونباس لاستكمال السيطرة على مقاطعة دونيتسك خاصة أن القوات الروسية تتقدم بوتيرة متسارعة في تلك المقاطعة.

روسيا تسحب ورقة التفاوض من كييف والدول الغربية

وتابع: «القوات الروسية ستتقدم أيضا باتجاه مقاطعة خاركيف الأوكرانية»، لافتا إلى أن مقاطعة كورسك التي دخلتها دولة أوكرانيا في 6 أغسطس الماضي وحاولت استغلال هذه المقاطعة كورقة تفاوض مع موسكو، استطاعت روسيا استعادتها الآن وسحبت الورقة من يد كييف والدول الغربية، لذا موقف روسيا في أي مفاوضات لاحقة بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية سيكون أقوى بكثير.

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