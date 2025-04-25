باحث: ترامب هدد بالإطاحة بـ«زيلينسكي» حال عدم وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا

قال الباحث السياسي محمد العالم، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك رؤية خاصة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تعتمد بالأساس على ممارسة ضغوط متزايدة على كييف، معتبراً أن أوكرانيا تمثل الحلقة الأضعف في هذا الصراع من منظوره.

إنهاء الحرب في أوكرانيا

وأضاف «العالم»، في تصريحات مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي صرّح في وقت سابق بأنه يملك موعدا خاصا لإنهاء هذه الحرب، في إشارة إلى رغبته في فرض حل سريع يتوافق مع أولويات حملته الانتخابية.

وتابع الباحث السياسي، أن ترامب يُلوّح باستخدام أوراق ضغط مباشرة على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من بينها فكرة الدعوة لانتخابات مبكرة قد تطيح به، خاصة أن ولايته الفعلية قد انتهت لكنها مُمددة بحكم الحرب.

وأوضح أن ترامب لا يخفي استعداده للتخلي عن أوكرانيا ما لم تستجب لخطته لإنهاء النزاع، ما يضع زيلينسكي أمام خيارات محدودة وصعبة في الوقت نفسه.

فرض عقوبات على روسيا

ولفت إلى أن ترامب تحدّث في وقت سابق، عن احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، إلا أن هذه الإجراءات لن تكون مؤثرة، نظراً لأن الاقتصاد الروسي بات أكثر مرونة، خاصة بدعم الصين.