الشروط العقارية وحالات إلغاء التخصص لشقق الإسكان المتنوع.. اعرفها

كتبت: سمر إيهاب

أتاحت وزارة الإسكان في الوقت الحالي إمكانية حجز عدد كبير من الشقق السكنية، لتناسب مختلف الفئات ما بين الإسكان المتنوع «الإسماعيلية، أهالينا، بشاير» وديارنا وسكن مصر وجنة، وحددت الوزارة آخر موعد لحجز شقق الإسكان المتنوع حتى 2 يوليو، على أن تشمل الشروط العقارية التالي:

الشروط العقارية لشقق الإسكان المتنوع

التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من الجهة المختصة وفقا للقواعد المعمول بها والمتبعة في هذا الشأن.

يلتزم المخصص له الوحدة بسداد المبالغ المقررة من قيمة الوحدة، عند التعاقد كوديعة لصالح اتحاد الشاغلين أو شركة إدارة يتم تكليفها للقيام بأعمال الصيانة ويتم الصرف من عائد الوديعة على الأمن والنظافة والصيانة لمرافق المشروع، ويعتبر ذلك شرط أساسي للتعاقد على الوحدة على أن يتمّ إجراء التسوية المالية في نهاية كل عام والتزام المخصص له الوحدة بسداد فرق تكاليف الصيانة الزائدة عن عائد الوديعة للجهة المختصة.

تحدد مصاريف الصيانة سنويا وتختلف من وحدة إلى أخرى طبقا لمساحتها والدور الواقعة به.

يتم تحديد قيمة تقديرية 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدما لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام، وفق كراسة شروط شقق الإسكان.

حالات إلغاء التخصيص لشقق الإسكان المتنوع

على أن تكون حالات إلغاء التخصيص شقق الإسكان المتنوع وفق وزارة الإسكان التالي: