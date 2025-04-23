آخر موعد للتقديم على تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي غدًا.. ماعدا هذه الحالة

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إمكانية التقديم على طلب تظلمات على شقق الإسكان الاجتماعي بإعلان سكن لكل المصريين 5 بداية من يوم 23 مارس الماضي، للمواطنين الذين لم ينطبق عليهم الشروط نتيجة عدة أسباب إذ يمكنهم إثبات عكس ذلك من خلال تقديم المستندات الصحيحة.

موعد انتهاء تلقي طلبات التظلمات

وينتهي فترة التظلمات للمتقدمين على شقق الإسكان الاجتماعي غدًا يوم 24 أبريل 2025، للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط وتم إرسال رسالة نصية لهم وفقاً لسبب الرفض، حيث تضمنت أسباب عدم الانطباق

عدم استيفاء كل/بعض المستندات.

وجود سبق استفادة بوحدة سكنية أو أرض.

وجود طلب سابق للعميل لدى الصندوق.

وجود عداد مرافق (كهرباء/غاز) باسم صاحب الطلب أو الزوج/الزوجة.

وجود رقم تأميني لصاحب الطلب أو الزوج/الزوجة بالرغم من عمله بمهنة حرة.

استرداد صاحب الطلب لمقدم جدية الحجز بالإعلان.

إتاحة فترة إضافية في هذه الحالة

فيما كشفت وزارة الإسكان اليوم عن إتاحة فترة إضافية لتلقي تظلمات المواطنين غير المنطبق عليهم شروط إعلان سكن لكل المصريين 5 بسبب امتلاك عداد كهرباء دون غيرهم لمدة أسبوعين، اعتبارًا من يوم 3 مايو وحتى 18 مايو، ويجب العلم أن فترة التظلمات لباقي المواطنين المرفوضين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين5 سوف تنتهي غدًا الخميس 24 أبريل على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.