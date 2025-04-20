طرق سداد جدية حجز شقق الإسكان المتنوع.. التقديم مستمر حتى 2 يوليو

كتبت: سمر إيهاب

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بداية حجز 16038 وحدة سكنية، كاملة التشطيب، بمشروع الإسكان المتنوع «الإسماعيلية - أهالينا - بشاير»، وذلك بمساحات تتراوح من 90م : 179م، منذ 15 أبريل على أن يستمر التقديم لمدة شهر، وتشمل الوحدات 7480 وحدة في الإسماعيلية و3212 وحدة في السلام و2924 وحدة في المطرية و2422 وحدة في الإسكندرية، وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تاريخ نهاية الحجز هو 2 يوليو الحالي.

وبعد أن تتم إجراءات الحجز إلكترونيا لشقق الإسكان المتنوع من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان، تظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز والاستكمال، كما يمكن طباعة الاستمارة بعد ذلك.

يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز دفعة واحدة على أن يتم التحويل من حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط.

طرق سداد مبلغ جدية الحجز

يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدره 151 ألف جنيه مصري، ويشمل المبلغ 150ألف جنيه جدية الحجز بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه رسوم تسجيل لا ترد، ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب وهو رقم الاستمارة في بنك التعمير والإسكان فرع المهندسين.

ويمكن التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق ACH

سويفت

التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والإسكان

السداد عن طريق فوري من خلال كود سداد يتم ارساله عبر رسالة نصية SMS

على أن يتضمن التحويل البيانات التالية:

رقم بطاقة الرقم القومي

اسم المستفيد من التحويل: اسم المتقدم للحجز رباعي

على أن يتم استكمال قيمة 20% بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء فترة الحجز

يتم سداد 10% بالإضافة لقيمة وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

يتم سداد باقي ثمن الوحدة الـ70%، على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات طبقا لتعليمات وزارة المالية +0.5 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

وفي حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الاستحقاق یتم احتساب غرامة تأخیر تعادل فائدة البنك المركزي الساریة وقت السداد بالإضافة إلى %2 + %0.5 مصاریف تحصیل من قیمة القسط وذلك من تاریخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد

وفي حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة بما يتجاوز نسبة 30% المطلوبة والمحدد توقيتاتها بما لا يقل عن قيمة قسط لاحق يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت الاستحقاق.