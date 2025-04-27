«الزراعة»: إقبال كبير من المواطنين على معرض زهور الربيع

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن هناك متابعة مستمرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، لمعرض زهور الربيع، للاطمئنان على فعالياته وتوفير كل سبل الراحة للزائرين، مشيرا إلى أن المعرض يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين سواء للشراء او للاستمتاع بجمال الزهور.

ويشارك في المعرض أكثر من 160 عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار، بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكذلك معرض ديارنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي المقام أيضا بالمتحف الزراعي بالتزامن معرض الزهور.

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد حسن معاون وزير الزراعة والمشرف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض بالوزارة، إنه يوجد 3 سيارات طبية مجهزة من وزارة الصحة بالمتحف لتقديم الخدمات الطبية والكشف المجاني للزائرين ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بالإضافة إلى سيارة إسعاف عيادات متنقلة لطب الأسرة والأطفال من مستشفى الزراعيين، مؤكدا أن المعرض مفتوح يوميا من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، خلال زيارته لمعرض زهور الربيع، الخميس الماضي، قد وجه بتواجد سيارات طبية مجهزة في المتحف الزراعي بالدقي لتقديم الخدمات الطبية لزائري المعرض مجانا ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة.

يذكر أن معرض زهور الربيع في نسخته الـ92 المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي، يشارك في تنظيمه لأول مرة منظمة الأمم المتحـدة للأغذية والزراعة (الفاو).