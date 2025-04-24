«الحياة اليوم»: معرض ديارنا يجتذب الزائرين وأصحاب البازارات «فيديو»

«الحياة اليوم»: معرض ديارنا يجتذب الزائرين وأصحاب البازارات «فيديو»

«الحياة اليوم»: معرض ديارنا يجتذب الزائرين وأصحاب البازارات «فيديو»

عرض الإعلامي محمد مصطفى شردي مُقدم برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على قناة «الحياة»، حلقة خاصة من داخل معرض ديارنا بالدقي، حيث التقى مع أصحاب الحرف والعارضين.

وقال هاني الإبياري أحد صُناع الفخار الخزف، إن مهنة الفخار والخزف من أقدم الصناعات الحرفية التراثية، حيث ترجع إلى عهد القدماء المصريين، مشيرًا إلى أنها مهنة متطورة مع مرور الزمن.

وأضاف قائلًا: «معرض ديارنا يجتذب الزائرين وأصحاب البازارات، ويكون هناك تعاقدات على الشغل، وتلك التعاقدات توفر لنا العمل في الوقت الزمني ما بين المعرض والآخر».

وتابع: «معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالدقي يشارك به 60 جناحًا».

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