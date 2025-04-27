شهادات البنك الأهلي المصري المتاحة بعائد يصل إلى 25.25%.. استثمر أموالك

شهادات البنك الأهلي المصري المتاحة بعائد يصل إلى 25.25%.. استثمر أموالك

شهادات البنك الأهلي المصري المتاحة بعائد يصل إلى 25.25%.. استثمر أموالك

كشف الموقع الإلكتروني لأكبر بنك حكومي بالسوق المحلية من حيث الأصول عن شهادات الادخار المتاح الاكتتاب بها بعدما أعلن البنك عن إلغاء الشهادات لآجل عام واحد مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي، لتظل 4 شهادات من البنك الأهلي المصري يمكن شرائها.

شهادات البنك الأهلي المصري في 2025

ووفقا للموقع الرسمي للبنك الحكومي، فإنَّ أبرز شهادات البنك الأهلي المصري المتاح شرائها في الوقت الحالي، جاءت كالتالي:

شهادات البنك الأهلي المصري الخماسية

من أبرز شهادات البنك الأهلي المصري التي لا يزال أمام جمهور المتعاملين الاكتتاب فيها ولم يتوقف إصدارها، هي الشهادة الخماسية، أي مدتها 5 سنوات، ويبدأ شرائها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف، بعائد شهري 14.25% والعائد ثابت طوال مدة الشهادة ويبدأ احتسابه من الشهر التالي للاكتتاب.

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شهادات البنك الأهلي المصري الثلاثية

لا يزال هناك 3 شهادات من البنك الأهلي المصري يمكن الاكتتاب فيها، بخلاف الخماسية، آجالها 3 سنوات فيما تتفاوت بينها من حيث العائد ودورية صرف العائد، وهي كالتالي:

شهادات البنك الأهلي المصري الثلاثية بعائد متغير 25.25% يُصرف ربع سنويا، ويبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفات الألف، مع العلم العائد المتغير يعني ارتباطه بسعر إيداع البنك المركزي المصري بزيادة 0.25%.

شهادات البنك الأهلي المصري بعائد شهري 19.5%، ويمكن شرائها بـ ألف جنيه ومضاعفات الألف، والعائد ثابت طوال مدة الشهادة.

شهادات البنك الأهلي المصري الثلاثية بعائد 13%، أو شهادة أمان المصريين، ويبدأ شرائها من 500 جنيه ومضاعفاتها، بحد أقصى 2500 جنيه، ولا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان بأنواعها بموجبها.

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