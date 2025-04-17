رئيس البنك الأهلي يكشف مصير الشهادات بعوائد تفضيلية تصل إلى 30%

قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك «الكو»، ستنعقد الأسبوع المقبل للنظر في أسعار فائدة الشهادات بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها اليوم، لأسعار الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس، بحسب البيان الرسمي.

ما مصير شهادات البنك الأهلي المصري؟

في تصريحات سابقة، أوضح «الإتربي» أنه بشأن مصير الشهادات بعوائد تفضيلية 23.5% و27% وتصدر بالجنيه المصري، أنه ينتظر قرار البنك المركزي، وأن بعض البنوك خفضت أسعار الفائدة على أوعيتها بالفعل مستبقة قرار المركزي.

الاكتتاب في شهادات البنك الأهلي.. آخر موعد

أكد وقتها أنَّ الشهادات المصدرة عن مصرفه، بعوائد 23.5% شهريًا و27% سنويا لا تزال متاحة لجمهور المتعاملين للاكتتاب فيها، بجانب الشهادة الثلاثية بعائد تراكمي يصل لـ 30%، مشددا أنَّ هذا العائد «لن يتكرر».



كما كشف عن توجه عدد كبير من المدخرين بالفعل للاكتتاب في الشهادات ذات العوائد التفضيلية على مدار الأيام الماضية، تحسبا لأي تخفيض يقرره البنك المركزي المصري خلال اجتماعه، خاصةً شهادات البنك الأهلي المصري بعائد سنوي تراكمي 30%، والتي تستحق صرف قيمتها كاملة بمضي 3 سنوات بعد أول يوم عمل من تاريخ الإصدار.