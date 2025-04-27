الثلاثاء.. صناع مسلسل ظلم المصطبة مع لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة

كتبت - تقوى جميل



بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل ظلم المصطبة في شهر رمضان 2025، تستضيف لميس الحديدي نجوم وصناع العمل وذلك في حلقة يوم الثلاثاء المقبل من برنامجها كلمة أخيرة على قناة ON.

يحل كل من إياد نصار ريهام عبدالغفور، المنتجة دينا كريم ورئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكاتب أحمد فوزي صالح، ضيوفًا على البرنامج في حديث خاص عن مسلسل ظلم المصطبة.

كواليس ظلم المصطبة

وخلال الحلقة في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي، يتم الكشف عن كواليس العمل وسبب اختيار اسمه الذي أثار كثير من الجدل، كما يكشف صناع العمل لأول مرة عن أسباب وتفاصيل تغيير مخرج العمل بعد اعتذار المخرج هاني خليفة.

وتكشف ريهام عبدالغفور، كواليس مشاهدها مع فتحي عبدالوهاب وإياد نصار، فيما يتحدث النجم إياد نصار عن أهم مشاهده في المسلسل وكيفية إجادته للهجة الريفية، كما تعلق ريهام عبدالغفور على التنمر الذي تعرضت له على السوشيال ميديا بسبب ظهور علامات السن عليها وتوجه رسالة مؤثرة لوالدها الفنان أشرف عبدالغفور.