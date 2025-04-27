حمو بيكا بعد إحالته للتحقيق: أحب بلدي و«عمري ما أهينها»

عبّر مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، عن استيائه الشديد بعد قرار وقفه عن العمل وتحويله للتحقيق، على خلفية انتشار مقطع فيديو أثناء غنائه في إحدى الحفلات، الذي اعتبره البعض مسيئا لمؤسسات الدولة.

حمو بيكا يعبر عن حزنه

في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك» قال حمو بيكا: «بحب بلدي، ولما بطلع بره مصر بكون فخور إني رافع علم بلدي، أنا راجل عمري ما أقدر أهين مؤسسات الدولة، ولما حد بيتكلم كلام ميعجبنيش برد عليه، ولو كنت أعرف إن الأغنية دي فيها إساءة أو هتسبب لي مشكلة، مكنتش قدمتها من الأساس».

وأضاف «بيكا» أن الأغنية التي أثارت الجدل ليست من كلماته أو ألحانه، بل تعود لمطرب قديم لا يعرفه شخصيا، موضحا «لو أعرف إن الأغنية دي هتجيبلي أذى، مكنتش هقولها ولا أنطق بكلمة»، مؤكدا حرصه الدائم على احترام بلده ومؤسساتها، ورفضه التام لأي إساءة قد تُفهم بطريقة خاطئة من أفعاله أو أغانيه.

إحالة حمو بيكا للتحقيق

كانت نقابة المهن الموسيقية، قررت إحالة حمو بيكا للتحقيق أمام الشؤون القانونية، ووقف التصريح الممنوح له لحين الانتهاء من التحقيقات، إذ قالت في بيان: «نقابة المهن الموسيقية ستظل دائما سندا لكل فنان يحترم القوانين والأعراف والثوابت المجتمعية، لكنها في نفس الوقت ستكون جهة ردع لكل من يتجاوز أو يسيء إلى مؤسسات الدولة».