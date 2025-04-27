«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار

كتب: عبدالعزيز سلامة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الاثنين، متوقعة تعرض البلاد لبعض الظواهر الجوية المؤثرة، أبرزها الرياح المثيرة للأتربة، مع وجود فرص لسقوط أمطار على بعض المناطق، والشبورة المائية خلال الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما من المتوقع أن تتعرض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية لشبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد خلال فترات متقطعة، وتنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة الاثنين

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى غدا الاثنين على القاهرة والأقاليم، كالتالي

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 درجة، والصغرى 18 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة، والصغرى 15 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 32 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 35 درجة، والصغرى 21 درجة مئوية.