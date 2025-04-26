حالة الطقس غدا الأحد.. درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة

يسود غدا الأحد 27 أبريل، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل على السواحل الشمالية، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد قبل قليل.

وأشار بيان الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس غدا، إلى أن الحالة الجوية ستكون معتدلة في أول الليل، مائلة للبرودة بآخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمقربة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى النسب التالية:

القاهرة: الصغرى 17 العظمى 28

العاصمة الإدارية: الصغرى 16 العظمى 28

6 أكتوبر: الصغرى 16 العظمى 29

بنها: الصغرى 16 العظمى 28

دمنهور: الصغرى 17 العظمى 28

وادي النطرون: الصغرى 16 العظمى 29

كفر الشيخ: الصغرى 16 العظمى 29

المنصورة: الصغرى 17 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 16 العظمى 28

شبين الكوم: الصغرى 15 العظمى 27

طنطا: الصغرى 16 العظمى 28

دمياط: الصغرى 17 العظمى 26

بورسعيد: الصغرى 18 العظمى 26

الإسماعيلية: الصغرى 16 العظمى 29

السويس: الصغرى 17 العظمى 29

العريش: الصغرى 16 العظمى 26

رفح: الصغرى 15 العظمى 26

رأس سدر: الصغرى 18 العظمى 30

نخل: الصغرى 10 العظمى 26

كاترين: الصغرى 10 العظمى 24

الطور: الصغرى 20 العظمى 30

طابا: الصغرى 18 العظمى 28

شرم الشيخ: الصغرى 21 العظمى 31

الإسكندرية: الصغرى 16 العظمى 25

العلمين: الصغرى 16 العظمى 24

مطروح: الصغرى 16 العظمى 23

السلوم: الصغرى 15 العظمى 31

سيوة: الصغرى 20 العظمى 30

رأس غرب: الصغرى 16 العظمى 30

الغردقة: الصغرى 21 العظمى 31

سفاجا: الصغرى 21 العظمى 32

مرسى علم: الصغرى 21 العظمى 31

شلاتين: الصغرى 23 العظمى 31

حلايب: الصغرى 22 العظمى 29

أبو رماد: الصغرى 22 العظمى 29

رأس حدربة: الصغرى 22 العظمى 30

الفيوم: الصغرى 16 العظمى 28

بني سويف: الصغرى 15 العظمى 28

المنيا: الصغرى 14 العظمى 28

أسيوط: الصغرى 15 العظمى 28

سوهاج: الصغرى 18 العظمى 30

قنا: الصغرى 20 العظمى 35

الأقصر: الصغرى 20 العظمى 35

أسوان: الصغرى 21 العظمى 35

الوادي الجديد: الصغرى 18 العظمى 31

أبو سمبل: الصغرى 21 العظمى 35