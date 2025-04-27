حالة الطقس اليوم.. نشاط الرياح والحرارة العظمى تصل إلى 35 درجة

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه المتوقع أن تسيطر اليوم الأحد شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حركة الرياح اليوم

وأوضحت عضو المركز الإعلامي خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الرياح ستكون اليوم معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشطة أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبحسب «غانم»، تتكون السحب الغائمة جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ومشمسة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ووفق بيان حالة الطقس الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن يكون مائلا للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم التالي:

القاهرة الكبرى العظمى 28 والصغرى 17.

الوجه البحري ومدن القناة العظمى 27 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 24 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 24 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 31 والصغرى 21.

شمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 16.

جنوب الصعيد العظمى 35 والصغرى 20.