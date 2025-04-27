«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية بني خيار غدا

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية بني خيار بمركز أبو قرقاص، وتستمر يومين متتاليين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

تخصصات القافلة الطبية

وأوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن»، بواسطة مجموعة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

توفير رعاية صحية للمواطنين

وأشارت «مكرم» إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.