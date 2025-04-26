جامعة المنيا تفوز بفضية الدورة العربية الـ19 لخماسيات كرة القدم

فازت جامعة المنيا بالمركز الثاني والميدالية الفضية، بالإضافة إلى فوز اللاعب عبد الرحمن محمد خلف بكأس أفضل لاعب، خلال فعاليات الدورة العربية التاسعة عشر لخماسيات كرة القدم، التي استضافتها جامعة جنوب الوادي بملاعب القرية الأولمبية بمقر الجامعة في قنا، بمشاركة 17 جامعة مصرية وعربية، وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عمرو عزت سلامة أمين اتحاد الجامعات العربية.

توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بين طلاب الجامعات

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الطلابية باعتبارها ركيزة أساسية في صقل شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهاراته القيادية والرياضية، مشددا على حرص الجامعة على دعم طلابها الموهوبين وإعدادهم للمشاركة الفعالة في المنافسات المحلية والدولية، وتحقيق التمثيل المشرف لجامعتهم ووطنهم.

وأوضح فرحات، أن مثل هذه الدورات تمثل فرصة مثالية لتعزيز التنافس الرياضي الشريف، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بين طلاب الجامعات المصرية والعربية؛ بما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة والمودة بينهم، ويعزز من روح التعاون، وذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام ببناء الإنسان وتنمية قدراته تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تبادل الخبرات واكتساب المهارات الرياضية الصحية

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدورة العربية لخماسيات كرة القدم تمثل نموذجًا مميزًا للملتقيات الرياضية والثقافية، التي تسهم في تبادل الخبرات واكتساب المهارات الرياضية الصحيحة، وفق قواعد المنافسة الشريفة والروح الرياضية.

وأشرف على تنظيم وفد الجامعة وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ورافق الفريق الدكتور أحمد بسيوني حسن مدير إدارة النشاط الرياضي، والدكتور يسري خلاف عبد الباقي، والدكتور مصطفى شادي أبو السعود مدرب الفريق.