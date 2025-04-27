«ابتسامتهم مسؤوليتنا».. جامعة المنيا الأهلية تحتفل بيوم اليتيم

في أجواء من البهجة والسعادة، نظّمت جامعة المنيا الأهلية احتفالية خاصة بمناسبة «يوم اليتيم»، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، وذلك تحت شعار «ابتسامتهم... مسؤوليتنا»، تأكيدًا على دور الجامعة في دعم القيم المجتمعية وتعزيز روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع.

ترسيخ قيم الانتماء والعطاء لدى الطلاب

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، أن رعاية الأيتام والاحتفاء بهم هو واجب إنساني قبل أن يكون التزامًا مؤسسيًا من قبل الجامعة، مشيراً إلى أن جامعة المنيا الأهلية تسعي إلى ترسيخ قيم العطاء والانتماء لدى الطلاب من خلال مبادرات حقيقية تُسهم في إسعاد فئات تستحق منّا كل الاهتمام والتقدير، فرسم ابتسامة على وجوة الطلاب يعد إنجازاََ حقيقياََ يحمل بين طياته اسمي معاني الرحمة والعطاء.

توزيع هدايا تذكارية على الاطفال

وشهدت الاحتفالية، التي أُقيمت على مسرح الجامعة، حضور عدد من طلاب وطالبات مؤسسات رعاية الأيتام من البنين والبنات، حيث تم استقبالهم بحفاوة كبيرة من طلاب الجامعة والعاملين، لمشاركة الطلاب الأيتام السعادة من خلال فقرات فنية مبهجة، وألعاب ترفيهية، واختُتمت بتوزيع الهدايا التذكارية التي أضفت البهجة على وجوه الأطفال.

أشرف على تنظيم الفعاليات كل من الدكتور حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، إلى جانب مشاركة فعالة من اتحاد طلاب الجامعة الاهلية .