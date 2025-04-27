«الأرصاد»: منخفض جوي خماسيني يضرب البلاد الأربعاء المقبل

«الأرصاد»: منخفض جوي خماسيني يضرب البلاد الأربعاء المقبل

«الأرصاد»: منخفض جوي خماسيني يضرب البلاد الأربعاء المقبل

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يضرب البلاد يوم الأربعاء المقبل، مع عودة ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى على معظم أنحاء البلاد.

نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها الصادر اليوم، إن خرائط الطقس تشير إلى وجود منخفض جوي خماسيني على الصحراء الغربية، يؤدي إلى نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، ما يعمل على انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

كما من المتوقع أن يؤدي ذلك المنخفض، إلى ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات مئوية، مع وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد.

درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل

ومع ذلك المنخفض الخماسيني، وتلك الأجواء غير المستقرة، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى والأقاليم، يوم الأربعاء المقبل، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة، والصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، والصغرى 21 درجة مئوية.

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