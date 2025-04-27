مصر تواصل توزيع المساعدات على الفلسطينيين في شمال قطاع غزة (فيديو)

مصر تواصل توزيع المساعدات على الفلسطينيين في شمال قطاع غزة (فيديو)

مصر تواصل توزيع المساعدات على الفلسطينيين في شمال قطاع غزة (فيديو)

كتب: شريف سليمان

في ظل معاناة إنسانية بالغة القسوة، تواصل مصر جهودها المتواصلة لدعم الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، إذ تقوم بتوزيع المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية، متجاوزة جميع العقبات التي تعرقل وصول الإمدادات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

الطريق الفاصل بين جنوب وشمال القطاع، الذي كان يُقطع في السابق في بضع دقائق، أصبح الآن رحلة شاقة تتطلب ساعات طويلة من السير على الأقدام، ونقل المساعدات يدويا إلى السيارات.

ورغم الظروف القاسية التي تواجهها، تواصل مصر، بالتعاون مع الأهالي والنازحين، إصرارها على إيصال المساعدات الإنسانية تحت شعار "أن تفعل شيئًا خير من ألا تفعل شيئًا".

وعبر النازحون عن شكرهم العميق للجهود المصرية، مُثمنين التفاني الذي تبديه الدولة المصرية؛ حكومةً وشعبًا، في دعم غزة وأهلها، وأكدوا أن هذه المساعدات ليست مجرد دعم مادي فحسب؛ بل دليل قوي على التضامن الإنساني العميق بين الشعبين.

ومن خلال هذه الجهود المستمرة، تثبت مصر مجددًا للعالم أنها لا تألو جهدًا ولا تدخر وقتًا من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، وتوصيل المساعدات مهما كانت التحديات والصعوبات.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا