مصر تواصل توزيع المساعدات على الفلسطينيين في شمال قطاع غزة (فيديو)

كتب: شريف سليمان

في ظل معاناة إنسانية بالغة القسوة، تواصل مصر جهودها المتواصلة لدعم الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، إذ تقوم بتوزيع المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية، متجاوزة جميع العقبات التي تعرقل وصول الإمدادات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

الطريق الفاصل بين جنوب وشمال القطاع، الذي كان يُقطع في السابق في بضع دقائق، أصبح الآن رحلة شاقة تتطلب ساعات طويلة من السير على الأقدام، ونقل المساعدات يدويا إلى السيارات.

ورغم الظروف القاسية التي تواجهها، تواصل مصر، بالتعاون مع الأهالي والنازحين، إصرارها على إيصال المساعدات الإنسانية تحت شعار "أن تفعل شيئًا خير من ألا تفعل شيئًا".

وعبر النازحون عن شكرهم العميق للجهود المصرية، مُثمنين التفاني الذي تبديه الدولة المصرية؛ حكومةً وشعبًا، في دعم غزة وأهلها، وأكدوا أن هذه المساعدات ليست مجرد دعم مادي فحسب؛ بل دليل قوي على التضامن الإنساني العميق بين الشعبين.

ومن خلال هذه الجهود المستمرة، تثبت مصر مجددًا للعالم أنها لا تألو جهدًا ولا تدخر وقتًا من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، وتوصيل المساعدات مهما كانت التحديات والصعوبات.