بإطلالة مميزة استطاع الملك المصري والنجم العالمي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، خطف قلوب الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي بعد احتفاله الاستثنائي بتتويج الريدز رسميا بلقب البريميرليج أمام توتنهام، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد انتهاء المباراة حرص محمد صلاح على التقاط سيلفي خاص مع جماهير ليفربول، وجاء ذلك بعد هدفه في مرمى توتنهام، وضمان تتويج الريدز رسميًا ببطولة الدوري الإنجليزي، إذ تفاعل معه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالتالي: «أحلى سيلفي من الفرعون المصري» وكذلك: «الله ينور يا ملك.. مو صلاح»، وأيضا: «محمد صلاح ذكي جدا.. والاحتفال بتاعه مع جماهير ليفربول كان ذكي بردوا» وغيرها من التعليقات الإيجابية.

GOAL!



🇪🇬👑@MoSalah adds his name to the scoresheet and even has time for a quick selfie 🤳#beINPL #LIVTOT #LFC pic.twitter.com/FI672xcYKh