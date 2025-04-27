«أحلى سيلفي».. ماذا قال رواد التواصل الاجتماعي عن احتفال «صلاح» بالبريميرليج؟

بإطلالة مميزة استطاع الملك المصري والنجم العالمي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، خطف قلوب الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي بعد احتفاله الاستثنائي بتتويج الريدز رسميا بلقب البريميرليج أمام توتنهام، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيلفي محمد صلاح

وبعد انتهاء المباراة حرص محمد صلاح على التقاط سيلفي خاص مع جماهير ليفربول، وجاء ذلك بعد هدفه في مرمى توتنهام، وضمان تتويج الريدز رسميًا ببطولة الدوري الإنجليزي، إذ تفاعل معه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالتالي: «أحلى سيلفي من الفرعون المصري» وكذلك: «الله ينور يا ملك.. مو صلاح»، وأيضا: «محمد صلاح ذكي جدا.. والاحتفال بتاعه مع جماهير ليفربول كان ذكي بردوا» وغيرها من التعليقات الإيجابية.

احتفالات محمد صلاح

لم تكن هذه المرة الأولى التي استطاع فيها الفرعون المصري محمد صلاح خطف قلوب رواد مواقع التواصل الاجتماعي باحتفالاته في مباريات كرة القدم، ولكنه قام بعدة احتفالات مختلفة على مدار الموسم الحالي في الدوري الممتاز، لعل أبرزها احتفاله وكأنه رامٍ يطلق سهاما.

تتويج ليفربول بالدوري

وشهدت مباراة ليفربول ضد توتنهام، العديد من اللقطات الرائعة من جانب محمد صلاح، في مهرجان أهداف الريدز، إذ انتهت المباراة بخماسية مقابل هذف وسط أجواء احتفالية لا تنسى خارج جدران ملعب أنفيلد.