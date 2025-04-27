أحمد مالك يبكي بعد فوزه بجائزة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. ما علاقة طه دسوقي؟

أحمد مالك يبكي بعد فوزه بجائزة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. ما علاقة طه دسوقي؟

أحمد مالك يبكي بعد فوزه بجائزة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.. ما علاقة طه دسوقي؟

كتب - ياسمين محمود

فاز الفنان أحمد مالك بجائزة هيباتيا الذهبية، خلال حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وسلَّم الفنان طه دسوقي التكريم لصديقه الفنان أحمد مالك، الذي لم يتمالك دموعه أثناء التكريم، معربا عن سعادته بالتكريم في مهرجان الإسكندرية قائلا: «التكريم ده معناه إني ماشي صح».

وانطلقت مساء اليوم، فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في مدينة الإسكندرية، وسط حضور لافت من الفنانين.

ويكرم المهرجان الفنانة ريهام عبد الغفور بجائزة «هيباتيا الذهبية» تقديراً لمسيرتها المتميزة، بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتكريم الفنان أحمد مالك، الذي يُعتبر من أبرز المواهب الشابة في السينما والدراما المصرية.

تكريم أحمد مالك تكريم أحمد مالك تكريم أحمد مالك تكريم أحمد مالك

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