ميدلي من أغاني أفلام السينما المصرية في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتبت : أميرة عزالدين

بدأ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بميدلي من أغاني أشهر أفلام السينما المصرية الذي قدمه فرقة الأنفوشي الغنائية.

وافتتحت الفرقة الحفل بأغنية "سلام لغزة" إلى جانب أغاني من أفلام الطريق إلى إيلات وملاكي إسكندرية والراقصة والسياسي، اللي بالي بالك، الكيف وغيرها.

أبرز حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وصل كوكبة كبيرة من النجوم على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وكان من أبرز الحضور محمود حميدة وبشرى وزوجها خالد حميدة وشيري عادل والمخرج أمير رمسيس وسلوى محمد علي وأعضاء لجان التحكيم ومجموعة من النجوم .

تقام اليوم الأحد الموافق ٢٧ أبريل فعاليات افتتاح الدورة الحادية عشر من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصيربمدينة الإسكندرية على مسرح سيد درويش في والذي قدمته الفنانة بشرى.

أبرز المكرمين في حفل الافتتاح

ويشهد الحفل تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور بجائزة “هيباتيا الذهبية” تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة، حيث قدمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون خلال السنوات الماضية، كما سيتم تكريم الفنان أحمد مالك، الذي يُعتبر من أبرز المواهب الشابة في السينما والدراما المصرية.