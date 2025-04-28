غارات أمريكية جديدة على صعدة اليمنية

واصل الجيش الأمريكي، شن غارات جوية على مناطق في اليمن، واستهدف، فجر اليوم، محيط مدينة صعدة الواقعة شمال غرب البلاد، بغارتين، وفق لما ذكرته وسائل إعلام يمنية.

7 غارات أمريكية على اليمن

ومساء أمس الأحد، شنت الطائرات الحربية التابعة لـ الجيش الأمريكي، 7 غارات جوية على عدة مناطق في اليمن، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت «واشنطن»، نحو 1000 غارة على اليمن، أسفرت عن مقتل 217 مدنيا وأصابت 436 آخرين. القصف الأمريكي، مساء أمس الأحد، استهدف، وفق وسائل إعلام، محافظة صعدة شمال غربي العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى منطقة ثقبان في مديرية بني الحارث والجبل الأسود في مديرية حرف سفيان، ومديرية سفيان بمحافظة عمران.