إصابات بين عدد من الإسرائيليين خلال توجههم للملاجئ عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، وقوع إصابات بين عدد من الإسرائيليين خلال توجههم للملاجئ عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وأعلن رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية والدفاع الجوي يعمل على اعتراضه.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن انفجارات دوَّت في مدينة حيفا بعد إطلاق صواريخ من اليمن، وجرى تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي في سياق تصاعد التوترات بين إسرائيل والحوثيين، حيث شنّ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقًا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، ردا على حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية.