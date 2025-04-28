البحوث الفلكية يكشف موعد أول ذو القعدة 2025 فلكيا

كتب: أحمد أبوضيف



كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التفاصيل الكاملة لمعرفة موعد أأول ذو القعدة 2025 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، مشيرا إلى أن الرأي النهائي لدار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال الشهر الكريم.



وأوضح المعهد وفقا لتقرير صادر عنه تفاصيل استطاع هلال أول ذو القعدة 2025 قائلا: "يولد هلال شهر ذو القعــــدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 32 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحــــد الموافق 27/4/2025م".

وتابع أنه اليوم الاثنين (يوم الرؤية) الموافق 28/4/2025م يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 55 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 63 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (56– 66 دقيقة).

وأكد المعهد أن غــرة شهـــر ذو القعــــدة 1446هـ فلكيًا ستكون يوم الثلاثــــاء 29/4/2025م.