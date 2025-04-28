إجازة عيد العمال 2025.. مدفوعة الأجر وتراعي جداول امتحانات الجامعات

إجازة عيد العمال 2025.. مدفوعة الأجر وتراعي جداول امتحانات الجامعات

إجازة عيد العمال 2025.. مدفوعة الأجر وتراعي جداول امتحانات الجامعات

كتب: أحمد أبوضيف


يترقب الملايين من المواطنين بمختلف المحافظات الحصول على إجازة عيد العمال رسميا وفقا لما أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية بأن يكون يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر جامعية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قرار مجلس الوزراء بشأن إجازة عيد العمال سيتم تطبيقها، وأنه جرى مراعاة ذلك في جداول الامتحانات والحضور والمحاضرات والسكاشن، موضحين أن بعد انقضاء الإجازة ستنتظم مختلف الكليات والقطاعات في عملها الرسمي وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية.

وتابعت المصادر أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه خلال اجتماعه الأخير بضرورة الاستعداد مبكرا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 وضرورة إعلان جداولها في أسرع وقت وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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