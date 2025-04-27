كاتب صحفي: قانون العمل خضع لحوار مجتمعي لحفظ حقوق العمال

قال الكاتب الصحفي كمال ريان، إنّ قانون العمل خضع لحوار لفترة طويلة بين الأطراف المعنية كافة، سواء وزارة العمل أو اتحاد العمال، وكذلك المستثمرين ورجال الأعمال، والعديد من الجهات وبينها اتحاد الصناعات، حتى يخرج قانون متوازن يشجع على العمل والاستثمار والإنتاج ويحفظ حقوق العمال.

وأضاف ريان، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: «قانون العمل خضع لمناقشات داخل مجلس الوزراء وكانت مناقشات مفصلة، وبعد ذلك وافق عليه مجلس الوزراء ثم أحيل إلى مجلس النواب، وخضع لنقاش مفصل داخل مجلس النواب، وخرج بهذه الصورة المتوازنة التي تحافظ على حقوق الجميع، وتشجع الإنتاج والاستثمار».

وتابع: «قانون العمل يتضمن حقوق العمال، وتشجيع العمل والإنتاج، وحوافز للعمل والإنتاج، كما يتضمن ما بشأنه أن يحفظ حقوق العاملين».