متحدث «الوزراء»: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتأمين التغذية الكهربائية خلال الصيف

كتبت: رشا فؤاد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس يأتي في إطار متابعة تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارها خلال الصيف، إذ أعلن من قبل عن استمرارها وعدم وجود أي تخفيف أحمال، مؤكدا: «سنعمل على توفير كل الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء».

توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك تعاونا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير كل المواد البترولية الخاصة بقطاع الكهرباء، فضلا عن توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك جهودا تُبذل لوضع رؤية متكاملة لوزارة الكهرباء لإدخال مزيد من الطاقات الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب جهود أخرى لترشيد الكهرباء وتقليل الفاقد والعمل على دعم الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

أعباء على المواطنين بسبب تخفيف الأحمال

وتابع: «هناك عبء أساسي على المواطنين من تخفيف الأحمال، لذا نسعى لعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال تمامًا كما وعد رئيس مجلس الوزراء، نظرا للتأثير السلبي على السياحة والقطاعات الإنتاجية، وبالتالي، سنعمل على توفير احتياجاتنا من الكهرباء، مما يدعم قطاع السياحة والقطاعات الإنتاجية والصناعات المختلفة، وأهم شئ هو تجنب تخفيف الأحمال لعدم الإثقال على المواطنين خلال فصل الصيف».