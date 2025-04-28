اللحظات الأخيرة في حياة أمح الدولي.. ماذا طلب قبل الرحيل؟

كتب: إسراء عبد العزيز

خلال الأيام الأخيرة من حياة المشجع الأهلاوي الشهير أمح الدولي الذي فارق عالمنا، اليوم، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، فقد تعرض لكسر في الفقرتين الـ11 والـ12 من العمود الفقري نتيجة علاج طبيعي خاطئ، بعد تعرضه لسقوط، حيث كان يحتاج إلى علاج بشكل متخصص نظرا لكونه من متلازمة داون، ما أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة لفترة طويلة، وأصيب بعدها جلطة في المخ والتهاب رئوي حاد، ما زاد من تعقيد حالته الصحية، لذا خلال السطور التالية تستعرض الوطن اللحظات الأخيرة في حياة أمح الدولي.

اللحظات الأخيرة في حياة أمح الدولي

كانت عائلته وخاصة شقيقه ميمو الدولي، يقوم بتحديث الجمهور حول حالته الصحية، وفي إحدى المنشورات، قال شقيقه: «إحنا بقالنا شهرين في علاج ومفيش تقدم في حالته وإن شاء الله لما يبقى كويس هو هيطلع بنفسه يطمنكم عليه ويقول إنه بقى كويس»، كما ناشدت والدته الجمهور بالدعاء له، مؤكدة أنّ حالته كانت حرجة للغاية بعد إصابته بالجلطة وصعوبة في النطق.

وناشد عدد من متابعي أمح الدولي مشجع النادي الأهلي، المسؤولين بكلية طب قصر العيني أو القصر الفرنساوي لقبول أمح الدولي للعلاج داخل المستشفى، حيث يتمتع المستشفى بإمكانيات كبيرة وقادر على التعامل مع حالة أمح الدولي.

طلب أمح الدولي قبل وفاته

وتعرض مشجع النادي الأهلي الراحل أمح الدولي إلى وعكة صحية شديدة في الوقت الجاري، بعد إجراء عملية جراحية حيث يستكمل علاجه داخل غرفة العناية الفائقة داخل أحد المستشفيات، ودخل بعدها في غيبوبة في الوقت الحالي بعد إجراء عملية جراحية، مشيرا إلى أنّ كان وضعه متدهور وصعب جدا وحدث له تسمم دم ويحتاج إلى عناية حرجة.

وبعدها خرج المشجع الراحل أمح الدولي وناشد المسؤولين بكلية طب قصر العيني أو القصر الفرنساوي لقبول أمح الدولي للعلاج داخل المستشفى، حيث يتمتع المستشفى بإمكانات كبيرة وقادر على التعامل مع حالته، وتوفي صباج اليوم وودعه نطاق واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد.