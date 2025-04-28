آخر ظهور لـ أمح الدولي قبل وفاته.. فيديو مؤثر وبكاء

كتبت: منة الصياد

آخر ظهور لـ أمح الدولي قبل وفاته.. كان مقطع فيديو مؤثر ظهر فيه في الآونة الأخيرة، نظرا لتدهور حالته الصحية بعد معاناته من كسر في فقرتين في العمود الفقري، لكنه رحل عن عالمنا اليوم، تاركا حزنا في قلوب محبيه.

وانتاب الحزن الشديد انتابت لاعبو ومشجعو النادي الأهلي، بعد إعلان وفاة محمد أحمد عبدالغني، الشهير بأمح الدولي، لأنّه أحد كبار مشجعي القلعة الحمراء، بعد صراع طويل له مع المرض.

آخر ظهور لـ أمح الدولي قبل وفاته

قبل أيام من وفاته، ظهر أمح الدولي في مقطع فيديو مؤثر عبر حسابه الرسمي بمنصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والذي خرج خلاله وعبر عن مشاعر خوفه قبل نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية في ظهره، وهو ما لاقى تفاعل العديد من محبيه الذين بادروا بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وخلال الفيديو ظهر أمح الدولي وهو يبكي لشعوره بالقلق الشديد قبل خضوعه للعملية الجراحية، قائلًا: «أنا خايف»، ليطمئنه من حوله ويحاولون التخفيف عنه.

وخلال الآونة الأخيرة عانى أمح الدولي أكبر مشجعي النادي الأهلي، من مشاكل صحية بالغة، استدعت خضوعه لعدة عمليات جراحية.

إصابة أمح الدولي

وبحسب الصفحة الرسمية له، فقد أصيب محمد أحمد عبد الغني، بجلطة نُقل على إثرها إلى المستشفى قبل أيام قليلة من وفاته، فضلًا عن معاناته من كسر في العمود الفقري.

وخلال العديد من الفيديوهات، ظهر أمح الدولي أثناء خضوعه للعلاج داخل المستشفى، بينما كان يطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء، إذ بادر بزيارته العديد من نجوم الكرة والنادي الأهلي فجاء من أبرزهم، محمود كهربا وإمام عاشور وكريم الدبيس.