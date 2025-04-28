سبب وفاة أمح الدولي مشجع الأهلي الشهير.. أصيب بمضاعفات خطيرة

رحل عن عالمنا المشجع الأهلاوي الشهير أمح الدولي بعد صراع مع أزمة صحية ألمت به إثر سقوطه قبل عدة أشهر، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير بعد خضوعه لعدة عمليات في الظهر وإصابته بجلطة في المخ، الأمر الذي أفقده القدرة على الحركة لفترة طويلة، وعلى الرغم من خضوعه لعملية جراحية جديدة قبل وقت قصير من وفاته، فإنّ حالته لم تستقر، لتفارق روحه الحياة تاركًا وراءه حزنًا عميقًا في قلوب محبيه وعشاق النادي الأهلي، في حين تسائل البعض عن سبب وفاة أمح الدولي.

سبب وفاة أمح الدولي

وسبب وفاة محمد أحمد عبدالغني الشهير بـ أمح الدولي بحسب تصريحات أسرته الأخيرة، هي إصابته بجلطة في المخ نتيجة انقطاع إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ، ومنع خلايا الأنسجة من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، فضلًا عن إصابته بكسور في الفقرتين الحادية والثانية عشرة من العمود الفقري، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية وإصابته بمضاعفات خطيرة، منها فقدان الحركة أو الإحساس في الأطراف السفلية ومشكلات في التحكم بالأمعاء بسبب تأثير الأعصاب المسؤولة عن هذه الوظائف بالإضافة إلى عدم استقرار العمود الفقري.

وبسبب تدهور حالته الصحية اضطر الأطباء إلى اتخاذ قرارًا بإجراء عملية جراحية كبيرة في العمود الفقري قبل وفاته بأيام، بعد توقف العلاج الطبيعي الذي كان قد بدأه في وقت سابق دون أن يحقق النتائج المرجوة.

وكان الظهور الأخير للمشجع الأهلاوي أمح الدولي، وهو مستلقي على سرير طبي ويستعد لدخول غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية كبيرة في ظهره، وجاء الفيديو مرفقًا بعبارة: «اللهم إني استودعك نفسي أمح داخل العمليات دلوقت أدعو العملية تنجح».

تدهور حالة أمح الدولي الصحية

وكانت تقارير طبية أرجعت الأزمة الصحية التي عانى منها أمح الدولي، إلى خضوعه لجلسة علاج طبيعي غير مناسبة لحالته الخاصة، باعتباره يعاني من متلازمة داون، التي تمنعه من ممارسة العديد من الأشياء التي يخضع لها الأشخاص الأصحاء.

وكان آخر ما نشره ميمو الدولي، ابن اخت أمح الدولي مشجع الأهلي الشهير، عبر خاصية ستوري على حسابه على «فيسبوك»، أنّ أمح لا يزال داخل غرفة العناية المركزة لليوم الثالث على التوالي، ولا يعلم مدى تطور حالته سواء بالإيجاب أو غير ذلك: «أمح في الرعاية لليوم الثالث ولسه مخرجش ومعنديش أي جديد في حالته أقوله للناس، ادعوا له كتير أوي أوي أوي، الموضوع صعب أوي».