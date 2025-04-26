«التعليم العالي» توجه رسالة مهمة للكليات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وجه المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات، بضرورة الاستعداد مبكرا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025، وضرورة التأكيد على أن يكون لكل اختبار 3 نماذج على الأقل مع التوسع في الأسئلة المقالية، وكذلك ضرورة إعلان جداول الامتحانات بفترة زمنية لا تقل عن أسبوعين من انطلاقها.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الاستعداد مبكرا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بمختلف الكليات وفقا لقرارات وتوجيهات الأعلى للجامعات، لافتا إلى أنه يرجى التجهيز للاختبارات وإعداد الامتحانات والجداول الخاصة بها لإعلانها للطلاب في أقرب وقت، مع ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية الالتزام التام بكافة الضوابط والقواعد والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 نهاية العام، لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن جداول الامتحانات عبر الموقع الإلكتروني للجامعة والمنصات المختلفة.