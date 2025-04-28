صور نجلاء بدر قبل التجميل وبعده.. القصة الكاملة

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها عبر مقطع فيديو نشرته على تطبيق تيك توك، لحظات خضوعها لعملية تجميل في الوجه، وقد أثار هذا الفيديو جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ المتابعون تغيرًا ملحوظًا في ملامحها بعد العملية التجميلية، وهو ما بدا واضحًا في المقارنة بين صورها قبل وبعد الإجراء التجميلي، الأمر الذي أثار فضول البعض للبحث عن صور توضح شكل نجلاء بدر قبل التجميل.

نجلاء بدر قبل التجميل

ووثّقت نجلاء بدر في الفيديو مراحل استعدادها لعملية تجميل تُعرف بالـ«taping» ولحظات ظهورها بعد الانتهاء منها، إذ بدا التغيير في شكل وجهها جليًا ويكشف عن نجلاء بدر قبل التجميل وبعده، وخلال الفيديو؛ تحدثت نجلاء بدر عن تجربتها معربة عن رضاها التام عن القرار الذي وصفته بأنه «أسرع قرار أخذته وفي نفس الوقت أحسن قرار خدته ومندمتش عليه».

وأشارت إلى النتائج الإيجابية للعملية، قائلة: «لا فيه تجاعيد ولا فيه ترهلات، لا فيه فيلر ولا بوتكس، ولا فيه أي زيادات على بشرتي».

وأضافت نجلاء بدر، في معرض حديثها عن النتائج التي حققتها العملية التجميلية: «كنت قاعدة بتفرج على صوري وأنا صغيرة واكتشفت إني رجعت لنفس الشكل وأنا صغيرة، نفس الشكل بالظبط هتشوفوه»، وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا الفيديو، إذ انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للتغيير الذي طرأ على ملامح الفنانة.

صور نجلاء بدر من المرحلتين الثانوية والجامعية

وقبل سنوات، حرصت الفنانة نجلاء بدر على مشاركة متابعيها مجموعة من الصور التي تعود إلى فترات زمنية سابقة من حياتها من المرحلتين الثانوية والجامعية، والتي أظهرت تغيرًا واضحًا في ملامحها، ما دعا العديد من المتابعين إلى التعليق بأنها قامت بإجراء عمليات تجميل كثيرة أدت إلى هذا التغيير.

نجلاء بدر بدت في الصور أصغر سنا من الوقت الحالي، إلا أن شكلها لم يختلف كثيرا، وكانت قد علقت على الصور على حسابها الشخصي قائلة: «صوري بعد التخرج من الجامعة وأول اتجاهي للعمل الإعلامي»، كما نشرت من قبل صور من طفولتها، وذلك أثناء مشاركتها الفنان سمير غانم في فوازير«فطوطة» عام 1983، والتي قدمت فيها عدة اسكتشات غنائية.