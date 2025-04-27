نجلاء بدر تكشف سر استخدام الـTaping لإخفاء تجاعيد وجهها أثناء التمثيل

كتبت: منة الصياد

في خطوة مفاجئة وجريئة من نوعها، كشفت الفنانة نجلاء بدر عن خضوعها لعملية تجميل، لإخفاء تجاعيد وجهها التي ظهرت عليها مؤخرًا، مُعلنة ذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حيلة أخفت بها نجلاء بدر تجاعيد وجهها

خلال الفيديو الذي نشرته نجلاء بدر عبر حسابها الرسمي، بدأت حديثها عن وسيلة تُعرف بالـ«taping»، وقالت إنها كانت تلجأ إليها لإخفاء تجاعيد وجهها ناحية أسفل الفك من الجانب خلال بعض أدوارها التمثيلية، حيث كانت تقوم تلك الوسيلة بشد الجلد، لكنها شعرت بأزمة تجاهها مؤخرًا خاصة خلال أيام الطقس الحار.

ويعتبر الـ«taping» أو شريط لصق الوجه أحد الوسائل التجميلية التي يلجأ لاستخدامها العديد من المشاهير وعارضو الأزياء منذ عقود طويلة، حيث يدمج برقة على الوجه ليبدو غير ملحوظ، ومن ثم يعمل على رفع وشد الوجه وبالتالي يخفي أي تجاعيد، بحسب موقع «strategist» العالمي.

وبخلاف هذا الشريط اللاصق فهناك نوعًا آخر منه، وهو الذي يلصق على الوجه طوال الليل، ويكن مكونًا من عدة شرائط من السيليكون، ويعمل على تنعيم البشرة وشدها مؤقتًا لمنع تكّون التجاعيد الساكنة والديناميكية.

وفي وقت سابق كشفت مغنية الراب العالمية دوتشي، عن استخدامها أيضًا لتلك الشرائط اللاصقة باستمرار، وكأنها جزء أساسي من إكسسواراتها الخاصة.

عملية تجميلية لنجلاء بدر

وحسبما أعلنت الفنانة نجلاء بدر مؤخرًا، فإنها قد خضعت لرحلة تجميلية مع شد الوجه والشفاه العميق، ما أبرز جمال ملامحها.