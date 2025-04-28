«الرياضة» تعلن موعد انطلاق الدورة الثانية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي
«الرياضة» تعلن موعد انطلاق الدورة الثانية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ الدورة الثانية من البرنامج التدريبي المتكامل للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ والمركز الدولي المعتمد بالاتحاد من جمعية القلب الأمريكية AHA، وذلك يوم السبت الموافق 10 مايو، بمقر الاتحاد المصري للغوص بهيئة استاد القاهرة الدولي.
مميزات دورات الإسعافات الأولية
تستهدف دورات الإسعافات الأولية نشر الوعي بأهمية الإسعافات الأولية، وتزويد المشاركين بالمعرفة والخبرات العملية اللازمة للتعامل مع الإصابات والحالات الطارئة بمهنية وفعالية، وتعزيز مهارات الأفراد في التعامل مع الحالات الطارئة وتقديم الرعاية اللازمة في الوقت المناسب.
وتأتي مميزات تدريب الإسعافات الأولية كالتالي:
- شامل ومتكامل يغطي جميع جوانب الإسعافات الأولية من مهارات التعامل مع الحوادث الطفيفة إلى الطوارئ الحرجة.
- تدريب عملي مكثف على التطبيق العملي لتقنيات الإسعافات الأولية باستخدام حالات ونماذج واقعية.
- شهادة معتمدة يحصل عليها المشاركون في نهاية البرنامج تؤكد اجتيازهم للتدريب بنجاح، ما يعزز مهاراتهم وسيرتهم الذاتية.
- يستند البرنامج إلى أحدث الأبحاث والإرشادات التي وضعتها جمعية القلب الأمريكية، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير أعلى مستويات الجودة في التدريب.
- يمنح المتدرب شهادات معترف بها دوليًا من قبل جمعية القلب الأمريكية، حيث سيشرف على هذه البرامج فريق من المدربين المعتمدين الذين تم تدريبهم على يد خبراء في هذا المجال.
الفئات المستهدفة للمشاركة في تدريب الإسعافات الأولية
يستهدف البرنامج جميع الأفراد من مختلف الفئات، بما في ذلك:
- العاملين في المجال الصحي والرعاية الاجتماعية.
- موظفي الشركات والمؤسسات المهتمة بالسلامة العامة.
- أولياء الأمور والمعلمين والمدربين الرياضيين.
- طلاب الجامعات والخريجين الراغبين في اكتساب مهارات جديدة.
كيفية الاشتراك في تدريب الإسعافات الأولية
للانضمام إلى برنامج تدريب الإسعافات الأولية وللاستفسار عن المواعيد والرسوم يمكن التواصل مع المسؤول الإداري للدورات التدربية أو الدخول عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيس بوك.