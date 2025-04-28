أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ الدورة الثانية من البرنامج التدريبي المتكامل للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ والمركز الدولي المعتمد بالاتحاد من جمعية القلب الأمريكية AHA، وذلك يوم السبت الموافق 10 مايو، بمقر الاتحاد المصري للغوص بهيئة استاد القاهرة الدولي.

- شامل ومتكامل يغطي جميع جوانب الإسعافات الأولية من مهارات التعامل مع الحوادث الطفيفة إلى الطوارئ الحرجة.

- تدريب عملي مكثف على التطبيق العملي لتقنيات الإسعافات الأولية باستخدام حالات ونماذج واقعية.

- شهادة معتمدة يحصل عليها المشاركون في نهاية البرنامج تؤكد اجتيازهم للتدريب بنجاح، ما يعزز مهاراتهم وسيرتهم الذاتية.

- يستند البرنامج إلى أحدث الأبحاث والإرشادات التي وضعتها جمعية القلب الأمريكية، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير أعلى مستويات الجودة في التدريب.

- يمنح المتدرب شهادات معترف بها دوليًا من قبل جمعية القلب الأمريكية، حيث سيشرف على هذه البرامج فريق من المدربين المعتمدين الذين تم تدريبهم على يد خبراء في هذا المجال.